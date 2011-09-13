Хмельниччина: затримано лікаря ЦРЛ за вимагання хабара

На Хмельниччині затримано лікаря Полонської центральної районної лікарні, який одержав 4600 грн. хабара.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облпрокуратури, медпрацівник, будучи наділений повноваженнями оформляти документи для встановлення інвалідності, вимагав та одержав від місцевого жителя, інваліда дитинства, хабара за неправдиву виписку з історії хвороби, необхідну для проходження обстеження на медико-соціальній експертній комісії.

Наразі прокуратурою Полонського району порушено кримінальну справу стосовно медика. Лікарю обрано міру запобіжного заходу – підписка про невиїзд.