Хмельниччина: затримано лікаря ЦРЛ за вимагання хабара
11:41, 13 вересня 2011Новини регіонів
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4600 грн - з інваліда дитинства
На Хмельниччині затримано лікаря Полонської центральної районної лікарні, який одержав 4600 грн. хабара.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облпрокуратури, медпрацівник, будучи наділений повноваженнями оформляти документи для встановлення інвалідності, вимагав та одержав від місцевого жителя, інваліда дитинства, хабара за неправдиву виписку з історії хвороби, необхідну для проходження обстеження на медико-соціальній експертній комісії.
Наразі прокуратурою Полонського району порушено кримінальну справу стосовно медика. Лікарю обрано міру запобіжного заходу – підписка про невиїзд.
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