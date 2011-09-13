У Кам’янці-Подільському чоловік зґвалтував 9-річного хлопчика

У Кам’янці-Подільському Хмельницької області затримано 32-річного місцевого мешканця, який зґвалтував 9-річного хлопчика.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Юлія ГРИНЬ.

За її словами, підозрюваний побачив дитину в одному з дворів, та під надуманим приводом запросив до себе додому. Що сталося потім, батьки хлопчика одразу зрозуміли, коли той повернувся додому.

“Окрім насильницького задоволення статевої пристрасті неприроднім способом з цим хлопчиком, як з’ясували слідчі, на “рахунку” цього громадянина ще декілька дітей, з якими він вчиняв розпусні дії. Як правило, підшуковував собі жертв на дитячих майданчиках та входив до них у довіру. Перелякані діти нікому не розповідали про те, що з ними трапилось”, - зазначила вона.

Згідно з частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України («Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом»), чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.