У Маріуполі дитячий лікар вимагала хабар
13:52, 13 вересня 2011Новини регіонів
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За оформлення лікарняного
У Маріуполі Донецької області порушено кримінальну справу щодо дитячого лікаря, яка вимагала хабар у матері хворої дитини за оформлення лікарняного листка.
Як повідомляє прес-служба Маріупольського міського управління міліції, дитячий лікар вартість своєї послуги оцінила в 500 грн.
Затриманий лікар написала заяву про звільнення за власним бажанням. Щодо підслідної вибрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.
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