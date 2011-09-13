На Прикарпатті внаслідок пожежі загинула дитина

Вчора о 21.42 у с. Прокурава Косівського району Івано-Франківської області у приватному дерев’яному житловому будинку сталася пожежа, внаслідок якої загинула дитина 2008 р.н.

Як повідомлєя прес-служба МНС, ще дві людини, у тому числі дитина 2006 р.н. з опіками госпіталізовані до центральної районної лікарні.

Двома відділеннями пожежно-рятувальної служби МНС пожежу ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.