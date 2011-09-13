У Знам’янській бальнеологічній лікарні понад 150 порушень

Спеціальна комісія, створена для перевірки діяльності Знам’янської бальнеологічної лікарні на Кіровоградщині, виявила у діяльності закладу більш як 150 порушень і втрати за минулий рік на суму понад 4 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської облдержадміністрації за підсумками засідання спеціальної комісії.

За словами начальника управління охорони здоров`я Кіровоградської ОДА Олександра КЛУБНІКІНА, серед головних виявлених недоліків: неефективне розподілення коштів та аварійний стан одного з корпусів здравниці, відсутність будівельної документації, права на експлуатацію деяких основних засобів. Зокрема, у лікарні за пільговими путівками мають змогу лікуватися лише 50 пацієнтів, у той час, коли обласний бюджет фінансує 150 ліжок, а працюють 220 наявних.

«Фактично 70% ліжок використовуються на платній основі. При цьому видатки на оплату праці персоналу перекладаються на загальний фонд обласного бюджету», - зауважив начальник управління.

Чимало порушень було виявлено у правилах охорони і використання водних ресурсів, дотриманні техніки безпеки. До роботи допускалися медичні працівники, які не пройшли відповідну підготовку, у закладі відсутній відповідальний за експлуатацію ліфтів. Особливу небезпеку для життя медперсоналу та пацієнтів представляють кисневі балони, що зберігаються в непристосованих приміщеннях без запобіжних ковпаків. Виявлено також порушення законодавства щодо державних закупівель.

Як повідомили члени комісії, перевіркою також встановлено факти неефективного використання майна, виготовлення сумнівної проектно-кошторисної документації на виконання ремонтних робіт та укладання договорів оренди зі «своїми» структурами, зокрема, з підприємством «Цілюща вода», основна частка статутного капіталу якого належить головному лікарю бальнеологічної лікарні.

Згідно з висновком інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю в області, негайного втручання потребує ситуація навколо приміщення гуртожитку для іногороднього медперсоналу. На сьогодні воно перебуває в аварійному стані і не придатне для проживання. МНС виявило відсутність автоматичної пожежної сигналізації та системи гасіння пожежі в спальному та адміністративному корпусах здравниці. Дозвільна документація на здійснення діяльності лікарні прострочена, немає дозволів на використання надр тощо.

У результаті обговорення ситуації навколо Знам’янської бальнеологічної лікарні було вирішено рекомендувати депутатам обласної ради створити на її базі комунальне підприємство, яке приноситиме прибутки до бюджету і розвиватиме власні ресурси. Зазначалося також, що за умови надання здравниці такого статусу з`явиться можливість залучати кошти з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності для отримання пільгових путівок. Очікуються також кадрові зміни.

Наприкінці вересня цього року фахівці КРУ розпочнуть перевірку Кіровоградської обласної лікарні.