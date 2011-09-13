У Дніпропетровську на СТО виявили кубло змій
17:00, 13 вересня 2011Новини регіонів
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Ніхто не постраждав
На території однієї зі станції технічного обслуговування автомобілів у Дніпропетровську 12 серпня було виявлено кубло змій. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС в Дніпропетровській області.
Спочатку директор станції знайшов одну змію біля паркану і викликав співробітників МНС. Після обстеження території рятувальник виявили під фундаментом огорожі СТО кубло з 14 напівсонними гадюками довжиною від 40 до 80 сантиметрів.
За дві години змії були вилучені з території СТО і випущені на волю за містом.
Ніхто з людей від рептилій не постраждав.
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