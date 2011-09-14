На Тернопільщині згоріла фабрика з виготовлення шкарпеток

Фабрика з виготовлення шкарпеток згоріла у селі Чистилів Тернопільської області.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, оскільки вогонь швидко розповсюдився по цехах і горищу, рятувальники зосередилися на локалізації пожежі. Загалом вогонь пожежні гасили 5 годин.

Вогнем нищено 1 тис. кв. м будівлі, обладнання і готові вироби.

Причину виникнення пожежі та збитки встановлюють фахівці. Загиблих і травмованих на місці пожежі не виявлено.