На Черкащині під гусеницями трактора загинув тракторист

У селі Бужанка Лисянського району Черкаської області тракторист загинув під гусеницями трактора.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі управління МНС в Черкаській області, трагедія сталася на території ТОВ «Бужанський цукор». 40-річний тракторист виконував польові роботи, раптом двигун трактора «ДТ-75» заглух. Оглянувши двигун, чоловік спробував завести його ручним пусковим пристроєм. Несподівано 6-тонна машина зрушила з місця, і чоловіка затягло під рухомі частини трактора. Через 10 метрів трактор зупинився, але допомогти трактористові було вже неможливо.