У Львові перекинувся автобус, постраждало 12 осіб

У Львові перекинувся пасажирський автобус, постраждало 12 осіб.

Як повідомили УНІАН у Львівському міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, сьогодні близько 07.00 у Львові сталося ДТП, під час якого постраждало 12 осіб.

«Маршрут №160 марки «Мерседес», що їхав за маршрутом «Львів-Давидів», перевернувся. За попередньою інформацією, у 8-му міську лікарню госпіталізовано 12 осіб. Близько 07.03 надійшов виклик на станцію швидкої допомоги. Як повідомили у ДАІ, ймовірна причина аварії у тому, що відлетіла рульова тяга», - повідомив УНІАН в.о. начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Тарас ЛІЩИНСЬКИЙ.