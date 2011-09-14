Херсонщина: державі повернули 2 санаторії, турбазу

У Херсонській області прокуратура через суд повернула у державну власність два санаторії, два готелі і туристичну базу.

Як повідомили УНІАН у Відділі по зв`язках із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, рішеннями Господарського суду Херсонської області від 12 вересня задоволено позови прокурорів Голопристанського, Скадовського, Цюрупінського районів області, міста Нова Каховка і Дніпровського району м. Херсон на користь держави в особі Фонду державного майна України про скасування договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, вилучення з незаконного володіння і визнання права власності майна профспілок за державою.

Зокрема, за рішенням суду профспілки зобов`язані повернути у держвласність незаконно відчужене майно санаторіїв «Гопри» і «Скадовськ», туристичних готелів «Нова Каховка» і «Лілея», а також туристичної бази.