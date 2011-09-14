Влада Києва підтримує підлітковий алкоголізм?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що київська влада підтримує підлітковий алкоголізм.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив, коментуючи вчорашнє рішення Київради про скасування свого рішення від 23 грудня 2010 року про заборону продажу алкогольних і тютюнових виробів у малих архітектурних формах загальною площею менше 40 квадратних метрів.

«Той факт, що Київрада скасувала своє попереднє рішення, свідчить про те, що добрі наміри, задекларовані новим керівництвом Києва, розбилися перед необхідністю домовлятися з реальними власниками малих архітектурних форм, в яких продають тютюн та алкоголь», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він зауважив, що ні для кого не є таємницею, що абсолютна більшість так званих київських МАФів опосередковано є бізнесом високопосадовців, правоохоронців, міліції та іншого роду чиновників.

«Саме тому задекларована стратегія Олександра ПОПОВА та його команди про те, що вони наведуть порядок у місті і, зокрема, заборонять продаж алкоголю і тютюну у згаданих місцях, розбилася через спротив своїх же колег по владі», - додав В.ТОМЕНКО.

Водночас, за його словами, найсумнішим є те, що після набуття чинності закону, який прирівняв пиво і слабоалкогольні напої до алкоголю та заборонив їхній продаж у громадських місцях, МАФи фактично залишилися єдиним місцем, де школярі та підлітки мають можливість купувати алкоголь і тютюн. «Таким чином, навіть не опосередковано, а прямо київська влада своїм рішенням стимулює підлітковий алкоголізм», - наголосив віце-спікер.

М.ТОМЕНКО як автор закону №1824-VI, яким було запроваджено обмеження споживання та продажу пива і слабоалкогольних напоїв та ввелися жорсткіші обмеження споживання та продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів, вважає, що згаданий закон є достатньою підставою для того, щоб органи місцевого самоврядування мали право обмежувати продаж алкогольних напоїв та пива, зокрема, у МАФах.

Окрім того, М.ТОМЕНКО повідомив, що він спільно з народними депутатами Віктором КОРЖЕМ та Катериною ВАЩУК зареєстрували у парламенті законопроект щодо обмеження продажу пива, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (р.н.8404), яким пропонується законодавчо визначити право органів місцевого самоврядування запроваджувати обмеження місць продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв і тютюнових виробів та забороняється продаж цих товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі, що розташована у радіусі 100 метрів від наявних земельних меж загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.