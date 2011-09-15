У Житомирі автомобіль врізався у дитячу коляску
10:54, 15 вересня 2011Новини регіонів
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На пішохідному переході
У Житомирі автомобіль врізався у дитячу коляску.
Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі ДАІ у Житомирській області.
Близько 18 години 14 вересня по вулиці Черняхівського в м.Житомирі водій автомобіля ВАЗ 31-річний житель Житомирського району наїхав на дитячу коляску, яку везла житомирянка, перетинаючи проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.
Внаслідок ДТП 1-річна дитина, що була в колясці, отримала травми та була госпіталізована в одну з житомирських лікарень.
Загалом на автошляхах Житомирщини упродовж минулої доби зареєстровано дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких постраждало двоє людей.
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