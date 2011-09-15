У Житомирі автомобіль врізався у дитячу коляску.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі ДАІ у Житомирській області.

Близько 18 години 14 вересня по вулиці Черняхівського в м.Житомирі водій автомобіля ВАЗ 31-річний житель Житомирського району наїхав на дитячу коляску, яку везла житомирянка, перетинаючи проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок ДТП 1-річна дитина, що була в колясці, отримала травми та була госпіталізована в одну з житомирських лікарень.

Загалом на автошляхах Житомирщини упродовж минулої доби зареєстровано дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких постраждало двоє людей.