В Київському метрополітені померла людина

Сьогодні вранці в одному з вагонів потягів Київського метрополітену раптово помер чоловік.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, трагедія сталася близько 10.00 на станції метро «Оболонь».

Бригада швидкої допомоги, яка приїхала на місце виклику, констатувала смерть людини.

За даними міліції, рух поїздів не зупинявся, оскільки людину винесли з вагону та поклали на платформу.