У Вінниці двоє дворічних дітей отруїлися таблетками

У Вінниці до реанімаційного відділення госпіталізовані двоє дворічних дітей, які отруїлись таблетками «Дигоксин», що застосовуються при лікуванні хронічної серцевої недостатності, тахікардії та аритмії.

Про це повідомили УНІА у прес-службі УМНС у Вінницькій області.

Встановлено, що, залишившись без нагляду батьків, діти знайшли таблетки та вжили їх. Після цього діти були госпіталізовані в реанімаційне відділення вінницької обласної дитячої лікарні з діагнозом: медикаментозне отруєння. Одна дитина перебуває у тяжкому стані.