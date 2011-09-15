На Вінниччині четверо людей отруїлись грибами

В м. Калинівка Вінницької області четверо людей отруїлись грибами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Вінницькій області, отруєння сталось під час обіду, в якому брали участь 10 людей. В результаті вживання грибів за обідом четверо жителів м.Калинівка були госпіталізовані в реанімаційне відділення Калинівської центральної районної лікарні.