На Вінниччині четверо людей отруїлись грибами
17:52, 15 вересня 2011Новини регіонів
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Госпіталізовані
В м. Калинівка Вінницької області четверо людей отруїлись грибами.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Вінницькій області, отруєння сталось під час обіду, в якому брали участь 10 людей. В результаті вживання грибів за обідом четверо жителів м.Калинівка були госпіталізовані в реанімаційне відділення Калинівської центральної районної лікарні.
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