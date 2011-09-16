У Луганській області 11-класник помер у школі під час перерви

У місті Ровеньки Луганській області в спеціалізованій школі № 3 під час перерви між уроками помер одинадцятикласник.

Як повідомив УНІАН заступник начальника управління освіти міської ради Костянтин БОНДАРЕНКО, трагедія сталася 15 вересня близько полудня.

«Хлопчик підтягувався на турніку і впав, знепритомнівши. Це побачили п`ятикласники, покликали вчителів, які викликали швидку допомогу. Бригада лікарів приїхала вчасно, але хлопчик помер, не доїхавши до лікарні», - сказав К.БОНДАРЕНКО.

Він зазначив, що причина смерті школяра поки невідома. Створено комісію, до якої увійшли представники міського й обласного управління освіти, школи № 3. «Протягом 10 днів проводитиметься розслідування. Причину смерті школяра встановить розтин», - підкреслив К.БОНДАРЕНКО.

За неофіційною інформацією, одинадцятикласник впав із турніка вниз головою й отримав закриту черепно-мозкову травму, яка й могла спричинити смерть.