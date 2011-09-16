На Рівненському полігоні під час навчань загинув солдат

Сьогодні на Рівненському загальновійськовому полігоні сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинув військовослужбовець строкової служби окремого механізованого полку 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.

За попередніми даними, в ході проведення тактико-стройового заняття з подолання водної перешкоди під водою сталося затоплення танку. За хвилину після того, як бойова машина зайшла у воду, командир танку засобами зв’язку доповів керівнику заняття про надходження води в танк знизу. Командир танку та навідник-оператор покинули бойову машину через люки башти танку, а механік-водій солдат строкової служби Микола Пілат з причин, які зараз з’ясовуються, не зміг своєчасно залишити танк.

Присутні на місці події водолази евакуаційно-рятувальної служби евакуювали солдата М.Пілата з танку, доставили його на берег та надали йому першу медичну допомогу, після чого автомобілем швидкої допомоги потерпілого було доставлено до реанімаційного відділення Рівненського військового шпиталю. Протягом кількох годин лікарі медичної установи намагалися врятувати життя військовослужбовця, але він помер.

За фактом надзвичайної події, що сталася, призначено службове розслідування, яке проводить командир 13-го армійського корпусу генерал-майор Сергій ПОПКО. Обставини трагедії з’ясовують представники Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та військової прокуратури гарнізону.

Керівництво Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України висловили щирі співчуття родині загиблого військовослужбовця.