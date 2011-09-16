Маріуполь: міськрада утримує 16 самотніх людей похилого віку

Маріупольська міська рада на сьогодні уже уклала 16 договорів про довічне утримання із самотніми городянами похилого віку в обмін на їхні квартири.

Про це повідомляє місцевий сайт ilich.in.ua із посиланням на Маріупольського міського голову Юрія ХОТЛУБЕЯ.

«Такі договори можуть укласти всі самотні маріупольці похилого віку. В обмін на квартиру вони будуть гарантовано отримувати від міста постійну допомогу у придбанні ліків, продуктів харчування і в оплаті комунальних послуг», - сказав Ю.ХОТЛУБЕЙ.

Він також запевнив, що укладення юридичних угод захистить одиноких літніх жителів міста від зазіхань кримінальних елементів на їхні життя заради квартир.

«Самотні маріупольці будуть відчувати постійний захист, підтримку і турботу. А згодом їхні квартири стануть соціальним житлом», - заявив міський голова.