Донеччина: юнак у ході бійки відкусив опонентові носа

У місті Гірник Донецької області юнак у ході бійки відкуси опонентові носа.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Селидівського міського відділу міліції з посиланням на слідчого міськвідділу Ірину ДИКІНУ.

За її словами, сварка між чоловіками 25 і 40 років відбулася в міському кафе, і «ніхто вже з них не може пригадати, через що відбулася словесна перестрілка, яка переросла в бійку».

«Якщо 40-річний чоловік бився більш-менш чесно, то його молодший суперник вирішив піти ва-банк і застосувати не борцівський, а дієвіший метод - покусати опонента», - розповіла І.ДИКІНА. При цьому вона додала, що медичне обстеження 40-річного постраждалого показало, що загалом йому було завдано суперником три укуси: за груди, лоб і за ніс. «Хуліганові вдалося відкусити носа чоловікові майже на третину», - констатувала слідчий. Вона повідомила, що з кровотечею постраждалого чоловіка доставили в лікарню, де відкушений ніс лікарі змогли пришити, «але наскільки орган нюху зможе виконувати свою колишню функцію, поки що невідомо».

Щодо 25-річного чоловіка вже порушено кримінальну справу, попередньо, за ст. 296 КК України (хуліганство). Другу статтю КК слідство може визначити тільки після проходження постраждалим курсу лікування і висновку судмедексперта про тяжкість одержаних тілесних ушкоджень.