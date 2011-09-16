У Київському СІЗО неналежно надають меддопомогу?

Начальник Київського слідчого ізолятора Ігор ШЕЙКІН не бачить підстав для своєї відставки у зв`язку з начебто неналежним наданням медичної допомоги заарештованим в СІЗО.

Про це йдеться у заяві І.ШЕЙКІНА, текст якої переданий агентству УНІАН Державною пенітенціарною службою України.

“Підстав для заяв щодо моєї відставки у зв‘язку з неналежним наданням медичної допомоги будь-кому я не вбачаю і ні до кого з приводу звільнення не звертався. Публікації щодо цього питання розцінюю як провокаційні та спрямовані на дестабілізацію роботи як установи, так і пенітенціарної системи взагалі”, - сказав він.

За словами І.ШЕЙКІНА, останнім часом у ЗМІ широко висвітлюється тема діяльності Київського СІЗО, зокрема, умов тримання під вартою відомих осіб, однак дуже часто ця інформація базується на домислах та припущеннях невідомих та брудних джерел, незрідка перекручується та викривляється. “Як посадова особа та як громадянин не можу залишити без уваги розповсюджений месидж про мою готовність піти у відставку, якщо Юрію ЛУЦЕНКУ не буде надано кваліфіковану медичну допомогу. Хочу офіційно заявити, що надання медичної допомоги будь-якому засудженому та ув‘язненому у Київському слідчому ізоляторі здійснюється у рамках діючого законодавства”, - сказав І.ШЕЙКІН.

Начальник Київського СІЗО зауважив, що з моменту надходження до СІЗО Ю.ЛУЦЕНКА, особливо з моменту оголошення їм голодування, ним особисто та його підлеглими з екс-міністром внутрішніх справ неодноразово проводилися співбесіди, у ході яких роз‘яснювалися пагубність та наслідки для стану його здоров‘я такої поведінки.

І.ШЕЙКІН стверджує, що постійно проводилися медичні огляди, у тому числі за ініціативи керівництва СІЗО, з дозволу слідчих та судових органів запрошувалися фахівці МОЗ України та здійснювалися медичні обстеження за межами СІЗО. Він наголосив, що будь-яких заяв або скарг на умови тримання, порушення законності особисто на його адресу та на адресу адміністрації слідчого ізолятора не висловлювалося.

“Хочу підкреслити, що з усіма існуючими проблемами я не перебуваю сам на сам. У їх вирішенні бере активну участь керівництво Державної пенітенціарної служби України”, - додав І.ШЕЙКІН.