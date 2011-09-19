У Дніпропетровську вибухнув газовий балон, загинула людина

У Дніпропетровську внаслідок вибуху газового балона одна людина загинула, ще двоє поранені.

Про це УНІАН повідомив начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області Олексій ЩЕРБАТОВ.

За його словами, трагедія сталася на території металобази за адресою вул. Героїв Сталінграду, 122.

«За попередніми даними, вибухнув газовий балон», - сказав О.ЩЕРБАТОВ.

За фактом вибуху проводиться слідство.