У Донецьку двоє підлітків «замінували» інтернат.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міського управління міліції, вчора до Калінінського райвідділу міліції надійшла інформація про те, що невідомий по телефону повідомив про замінування інтернату № 8.

Співробітники міліції та рятувальної служби після прибуття на місце події терміново евакуювали 157 дітей і 30 співробітників навчального закладу. Під час обстеження приміщень вибухонебезпечні предмети виявлено не було.

Правоохоронцям вдалося оперативно виявити порушників - ними виявилися двоє друзів із 5-го класу цієї школи-інтернату.

«У школярів був мобільний телефон, ось і вирішили діти побавитися. Набрали «102» і по гучному зв`язку вдвох повідомили про мінування інтернату», - пояснили в міліції.

За даним фактом у порушенні кримінальної справи було відмовлено за п. 5 ст. 6 КПК України, оскільки порушники не досягли віку, з якого наступає кримінальна відповідальність, їм по 11 років. З ними проведено профілактичну бесіду, хлопчиків взято на особливий контроль педагогічним колективом і співробітниками відділу у справах дітей, а опікуна одного з хлопців притягнуто до адміністративної відповідальності.