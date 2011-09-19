У Дніпропетровську створять 12 центрів первинної допомоги

У Дніпропетровську до кінця року буде створено 12 центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської міськради Олександр РУДЯК, посилаючись на рішення міської ради.

За його словами, центри будуть створені на базі існуючих поліклінік і почнуть працювати із січня 2012 р.

«Наразі вже є матеріально-технічна база для відкриття центрів, протягом 2-х наступних місяців ми повинні підготувати статутні документи та призначити керівників центрів первинної медико-санітарної допомоги. Ми вже отримали накази Міністерства охорони здоров’я з попереднім штатним розкладом центрів», - зазначив О.РУДЯК.

Він також уточнив, що один центр розрахований на обслуговування 85 тис. жителів Дніпропетровська при мінімальному нормативі 100 тис. жителів.

Як повідомляв УНІАН, в рамках реалізації пілотного проекту по реформуванню системи охорони здоров’я в Дніпропетровській області до кінця 2011 р. планується створити 54 центри первинної медико-санітарної допомоги.