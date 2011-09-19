Луганщина: від укусів шершнів загинула 25-річна дівчина

У Новодружеську Луганської області від укусів шершнів загинула 25 річна дівчина.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління МВС України в Луганській області.

Згідно з повідомленням, нещасний випадок стався 17 вересня за 200 метрів від пивоварного заводу.

«Місцева жителька 1986 року народження померла від укусів диких шершнів, кубло яких було пошкоджено під час збору горіхів», - йдеться в повідомленні.

Керівник прес-служби обласного УМВС Тетяна ПОГУКАЙ зазначила УНІАН, що подробиці пригоди ще не відомі.