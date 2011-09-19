Луганщина: від укусів шершнів загинула 25-річна дівчина
16:43, 19 вересня 2011Новини регіонів
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Небезпечні комахи
У Новодружеську Луганської області від укусів шершнів загинула 25 річна дівчина.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління МВС України в Луганській області.
Згідно з повідомленням, нещасний випадок стався 17 вересня за 200 метрів від пивоварного заводу.
«Місцева жителька 1986 року народження померла від укусів диких шершнів, кубло яких було пошкоджено під час збору горіхів», - йдеться в повідомленні.
Керівник прес-служби обласного УМВС Тетяна ПОГУКАЙ зазначила УНІАН, що подробиці пригоди ще не відомі.
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