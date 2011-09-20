На Київщині розшукали малюка, який загубився в лісі

У Київській області міліція розшукала малюка, який, залишившись без нагляду дорослих, пішов гуляти по лісу.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, інцидент з малюком, якому виповнилося лише рік і вісім місяців, стався сьогодні вранці в лісі поблизу села Бушево Рокитнянського району. Дорослі залишили дитину в автомобілі, а самі пішли збирати гриби, а коли хвилин за двадцять повернулися – хлопчика в авто не було.

"Пошуки, які було організовано самотужки, закінчилися безрезультатно - малюк не відгукувався, і тоді родичі вирішили зателефонувати до міліції. Дитину знайшли швидко, вирахувавши напрямок її руху за слідами: хлопчик встиг відійти від машини на півкілометра, поводив себе спокійно і одразу попросився до мами. Зараз він знаходиться вдома", - повідомили у міліції.

При цьому у ВЗГ зауважили, що відносно 24-річної матері дитини буде складено адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків, за що передбачено попередження або штраф.