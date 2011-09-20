У Тернополі біля супермаркета чоловік влаштував стрілянину

У Тернополі біля супермаркета житель Київської області влаштував стрілянину з пістолета.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, до правоохоронців звернувся 30-річний місцевий житель із проханням притягнути до відповідальності невідомого чоловіка, котрий прострелив йому ногу.

Міліціонери встановили, що потерпілий поранений із травматичного пістолета. Причину агресії невідомого тернополянин пояснити не зміг, оскільки взаємин з ним не з’ясовував і взагалі не знав чоловіка.

Разом з тим він запам’ятав номер таксі, на якому зловмисник поїхав з місця пригоди. Відтак міліціонери оперативно затримали 27-річного жителя Обухівського району Київської області й вилучили у нього зброю. Що саме спонукало його застосувати пістолет, затриманий пояснити не зміг.

Наразі тривають слідчі дії.