У Луцьку заборонили спалювати опале листя

У Луцьку заборонено спалювання на території міста твердих побутових відходів, опалого листя, стерні, залишків сухої рослинності. Це пов’язано з різким збільшенням в осінній період порушень природоохоронного та санітарного законодавства та з метою запобігання погіршенню якості атмосферного повітря.

Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.

Відповідно до розпорядження міського голови, департаменту житлово-комунального господарства, директорам ЖКП доручено визначити та підготувати місця на територіях житлово-комунальних підприємств для складування та компостування опалого листя з метою мінімізації витрат на його утилізацію і здійснювати постійний контроль за дотриманням Правил благоустрою міста Луцька на закріплених територіях. Зазначається, що за даними екологів, метод компостування дає змогу підвищити родючість грунту та вміст гумусу у ньому, збагатити його на поживні речовини, зменшити або послабити такі деградаційні процеси грунту, як його ущільнення, запливання та кіркоутворення, вивітрювання та вимивання цінних органічних і мінеральних речовин з його поверхні.

У разі виявлення порушень складатимуться протоколи про адміністративні правопорушення на фізичних та юридичних осіб, які будуть подані на розгляд адмінкомісії.