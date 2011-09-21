Донеччина: мати морила голодом 3-х своїх дітей

У Донецькій області Авдіївський міський суд засудив до п`яти років позбавлення волі мати трьох дітей за злісне ухилення від своїх батьківських обов`язків.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної прокуратури.

У прокуратурі розповіли, що жителька Авдіївки в січні нинішнього року народила дівчинку, це була її третя дитина, але стосовно двох попередніх дітей жінка вже була позбавлена батьківських прав.

Про свою новонароджену третю дитину жінка також не піклувалася, вона не ставила дівчинку на облік у педіатра, не стежила за нею і практично не годувала.

В черговий раз жінка відправилася в гості до друзів разом із немовлям, а після гуляння, пішла додому, забувши доньку в чужій квартирі. Дитина залишилася лежати в холодному приміщенні, практично без їжі та води, і лише на п`яту добу господарі будинку помітили, що дитина починає синіти і, злякавшись відповідальності, викликали “швидку”.

Лікарі, які прибули за викликом, жахнулися побаченому - за три місяці такого життя дівчинка була зовсім виснажена (надалі лікарі поставлять їй діагноз гіпотрофія ІІІ ступені) і придбала безліч вірусних захворювань.

Мати дівчинки, усвідомивши, що їй доведеться відповідати за доведення доньки до напівсмерті, втекла з міста.

Прокуратура м. Авдіївки порушила кримінальну справу за ст.166 КК України (злісне невиконання обов`язків з догляду за дитиною або за особою, стосовно якої встановлена опіка або піклування), і оголосила матір, яка втекла, в розшук.

Півроку місцева міліція шукала жінку, а потім її було поміщено в СІЗО на час розгляду справи в суді. На оголошенні вироку суд погодився з позицією державного обвинувача і призначив їй максимальний строк, передбачений статтею 166 КК України – 5 років позбавлення волі.

Маленьку доньку жінки передали до будинку малятка, де вона набрала здорову вагу і перебуває під постійним наглядом медиків, зазначається в повідомленні.