Від перевищення міліцією повноважень загинула людина

Старшим слідчим прокуратури Хмельницького порушено кримінальну справу за ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України за фактом перевищення працівниками Зарічанського відділу міліції службових повноважень, в результаті яких настала смерть особи.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі прокуратури Хмельницької області, вранці 8 вересня цього року до зазначеного відділу було доставлено громадянина М. для з’ясування обставин причетності до вчинення крадіжок.

“Однак, працівники міліції в перевищення своїх службових повноважень безпідставно утримували його упродовж 13 годин і ввечері виявили повішеним на ремені”, - зазначили у прес-службі облпрокуратури.