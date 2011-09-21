У Сімферополі горів склад медпрепаратів
12:09, 21 вересня 2011Новини регіонів
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Жертв та постраждалих немає
У Сімферополі, у двохповерховій складській будівлі для зберігання медпрепаратів, що належить СП „Оптимафарм”, сталася пожежа на загальній площі 470 м кв.
Як повідомляє прес-служба МНС України, пожежа виникла о 2.53 ночі.
Станом на 7.00 пожежу локалізовано, ліквідація триває.
До гасіння займання залучено дев’ять пожежно-рятувальних відділень МНС.
Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
На місці події працює оперативна група Головного управління МНС в АР Крим.
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