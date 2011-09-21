У Сімферополі горів склад медпрепаратів

Жертв та постраждалих немає

У Сімферополі, у двохповерховій складській будівлі для зберігання медпрепаратів, що належить СП „Оптимафарм”, сталася пожежа на загальній площі 470 м кв. Як повідомляє прес-служба МНС України, пожежа виникла о 2.53 ночі. Станом на 7.00 пожежу локалізовано, ліквідація триває. До гасіння займання залучено дев’ять пожежно-рятувальних відділень МНС. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. На місці події працює оперативна група Головного управління МНС в АР Крим.

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