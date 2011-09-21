На Житомирщині солдата вбило струмом

16 вересня цього року військовою прокуратурою Житомирського гарнізону порушено кримінальну справу за фактом недбалого ставлення двох службовців однієї із частин Житомирською гарнізону до військової служби, внаслідок чого загинув солдат.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Там також зазначається, що службовці "не забезпечили належних заходів безпеки при виконанні робіт на території частини, унаслідок чого військовослужбовця строкової служби було смертельно травмовано електричним струмом".

Розслідування справи триває.