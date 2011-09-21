Місто Буськ залишилося без води
16:15, 21 вересня 2011Новини регіонів
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Через прорив водогону
На Львівщині внаслідок прориву водопровідної мережі припинено водопостачання у райцентр Буськ.
Як повідомили УНІАН в ГУ МНС України у Львівській області, 20 вересня о 21.20, надійшло повідомлення, що у м. Буськ по вул. Чайковського виник прорив водопровідної мережі, внаслідок чого було припинено водопостачання райцентру.
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.
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