Місто Буськ залишилося без води

На Львівщині внаслідок прориву водопровідної мережі припинено водопостачання у райцентр Буськ.

Як повідомили УНІАН в ГУ МНС України у Львівській області, 20 вересня о 21.20, надійшло повідомлення, що у м. Буськ по вул. Чайковського виник прорив водопровідної мережі, внаслідок чого було припинено водопостачання райцентру.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.