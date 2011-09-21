Суми: у вікно гуртожитку університету кинули пляшку

16:40, 21 вересня 2011
Новини регіонів
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Сталася пожежа

У місті Суми у результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали 21-річного безробітного місцевого жителя, який 30 серпня кинув пляшку з легкозаймистою рідиною у вікно гуртожитку Сумського державного університету, унаслідок чого сталася пожежа.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

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