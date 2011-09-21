Суми: у вікно гуртожитку університету кинули пляшку
16:40, 21 вересня 2011Новини регіонів
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Сталася пожежа
У місті Суми у результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали 21-річного безробітного місцевого жителя, який 30 серпня кинув пляшку з легкозаймистою рідиною у вікно гуртожитку Сумського державного університету, унаслідок чого сталася пожежа.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
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