Суми: у вікно гуртожитку університету кинули пляшку

У місті Суми у результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали 21-річного безробітного місцевого жителя, який 30 серпня кинув пляшку з легкозаймистою рідиною у вікно гуртожитку Сумського державного університету, унаслідок чого сталася пожежа.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.