У Києві учасницю реаліті-шоу із зйомок відвезла «швидка»

Одну з учасниць реаліті-шоу «Big Brother» в Україні було госпіталізовано на «швидкій допомозі» прямо із зйомок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі проекту, причиною госпіталізації стали сильні болі, на які поскаржилася учасниця Олександра РУДЬ.

Зараз дівчина перебуває в одній з приватних клінік Києва, і хоча діагнозу поки що не встановлено, лікарі рекомендують їй відмовитися від участі в шоу і залишитися в лікарні, щоб продовжити обстеження, йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. У вересні в Україні на телеканалі К1 стартувало шоу «Big Brother», яке є родоначальником реаліті на телебаченні, і на сьогодні транслюється в 37 країнах світу. За форматом проекту 14 учасників реаліті-шоу повинні сто днів жити під спостереженням телекамер у закритому будинку і дотримуватися вказівок Великого Брата - людини, якої ніхто не знає і не бачить. За підсумками щотижневого голосування телеглядачів один з учасників вибуває.