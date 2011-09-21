У м.Сватове на городі виявлено 4 тис. кущів маку

Луганськ. 21 вересня. УНІАН. Співробітниками райвідділу Сватівського УМВС України в Луганській області спільно зі співробітниками УБНОН УМВС під час проведення комплексу оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мак» з метою перевірки оперативної інформації на присадибній ділянці було виявлено і вилучено 3 тисячі 916 наркотичних рослин снодійного маку і 16 кущів конопель.

Про це УНІАН повідомили у ВЗГ УВМС України в Луганській області.

Співробітникам міліції 52-річний господар ділянки пояснив, що рослини вирощував і культивував з метою подальшого виготовлення опію для власного вживання. Стосовно нього порушено кримінальну справу за статтею 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снодійного маку чи конопель). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.