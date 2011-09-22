Вихованці Шевченківського дит-будинку відвідали «Донбас Арену»

Днями домашній стадіон ФК «Шахтар», «Донбас Арену», відвідали з екскурсією футболісти з особливими потребами – вихованці Шевченківського дитячого будинку-інтернату (Харківська область). Починаючи з 2004 року футбольна команда будинку-інтернату бере участь в щорічних змаганнях Міжнародної футбольної ліги для людей з обмеженими можливостями – Seni Cup. Змагання традиційно проходять за підтримки фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» і ФК «Шахтар». У 2011 році команда інтернату зайняла перше місце у всеукраїнських змаганнях, а потім стала переможцем європейського футбольного турніру в польському місті Торунь. У фінальних матчах команда виступала у формі, наданій ФК «Шахтар».

Після повернення команди на батьківщину фонд «Розвиток України» і ФК «Шахтар» в рамках своєї програми корпоративно-соціальної відповідальності, направленої на залучення до соціального життя людей з особливими потребами, організували для хлоп`ят екскурсію по «Донбас Арені». У роздягальні стадіону вихованців дитячого будинку чекав сюрприз: хлоп`ят зустрічав захисник ФК «Шахтар» Сергій Крівцов. Гравець основного складу «гірників» продовжив знайомити хлоп`ят із стадіоном, розповів, як команда готується до виходу на поле в день футбольного матчу, а потім відповів на всі питання гостей. Після спілкування кожен зміг сфотографуватися з кумиром і одержати у Сергія автограф на спомин, а також попросити професійну пораду, як раз за разом прагнути до перемоги в кожному футбольному матчі. У свою чергу вихованці Шевченківського дитячого будинку-інтернату подарували Крівцову дві картини-вишивки на футбольну тематику, зроблені власними руками.

«Це дуже корисна і важлива справа. Треба приділяти увагу всім молодим любителям футболу, тим більше таким – з особливими потребами. Бачу сам, що їм наше спілкування приносить справжнє задоволення. Спасибі величезне Рінату Леонідовичеві за те, що він не жаліє засобів і зусиль для допомоги людям, що потребують уваги. Для цих хлопців важливо відчувати себе залученими у великий футбол. Горджуся, що саме я представляю команду на сьогоднішній зустрічі. Це варте дорогого!» – сказав захисник ФК «Шахтар» Сергій Крівцов.

«Про таке свято можна було тільки мріяти. Навряд чи хлоп`ята могли потрапити на донецьку арену, коли б не запрошення наших тепер уже друзів. Побачити, де команда тренується, виходить на полі, поторкати живий газон – це величезна радість для вихованців нашої школи. Хочу виразити величезну подяку «Шахтареві» і фонду за надану можливість. Не маючи батьків, нашим дітям дуже важко потрапити на стадіон такого рівня. Це дуже багато для них означає. Хлоп`ята одержали задоволення, відчули себе потрібними і затребуваними», – підбив підсумок дня заступник директора Шевченківського дитячого будинку-інтернату Василь Павленко.

«Ці хлоп`ята постійно беруть участь в закритих футбольних турнірах, що проводяться серед вихованців психоневрологічних диспансерів Харківської області. Впродовж 2008–2011 років їх команда займала призові місця у відбірковому українському змаганні щорічного міжнародного турніру для дітей з обмеженими можливостями – Seni Cup. Цього року, представляючи нашу країну на міжнародній арені, вони зайняли перше місце в своїй групі, забили 35 голів і жодного не пропустили! Ми знали, що хлоп`ята мріяли побувати на «Донбас Арені», але організувати таку поїздку за рахунок державних дотацій просто нереально. Тому фонд вирішив зробити подарунок і узяв на себе весь клопіт по організації прийому гостей з Шевченково», – розповіла менеджер програм і проектів фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Наталія Стецько.