КМДА пропонує збільшити видатки на охорону здоров’я

Столична міська державна адміністрація пропонує депутатам Київради внести змін до міського бюджету в частині на 3,3 млн. грн. збільшення видатків на сферу охорони здоров’я.

Як повідомили УНІАН у Відділі інформаційного забезпечення КМДА, про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО.

За його словами, депутатам запропонують підтримати збільшення видатків на міську Міжгалузеву комплексну програму «Здоров’я киян на 2003-2011 роки» у сумі 3,3 млн. грн. Ці кошти планується витратити на лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет – 1,3 млн. грн., а також на придбання препаратів для гемодіалізу та витратних матеріалів для перитонеального діалізу – 2,0 млн. грн.

Крім того, планується збільшити бюджетні призначення Головному управлінню праці та соціального захисту населення КМДА на 1 млн. грн. для придбання та проведення ремонту автомобілів для перевезення інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату.

«Цього року ми маємо непогані показники впровадження реформи в галузі охорони здоров’я – з початку року вже відкрито 27 амбулаторій сімейної медицини, приймає пацієнтів після реконструкції дитяча полiклініка №1 в Оболонському районі.

Уточненим планом видатків на галузь «Охорона здоров’я» на 2011 рік передбачено 3 млрд. грн. Загальний обсяг коштів бюджету Києва, спрямованих у І півріччі 2011 року на утримання установ охорони здоров’я та надання населенню медичних послуг, склав 1,2 млрд. грн. Протягом I півріччя 2011 року на галузь додатково було спрямовано 134 млн. грн., з яких 122 млн. грн. – видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями. Це дало можливість забезпечити повною мірою витрати на оплату праці, виплату стимулюючих надбавок та матеріальної допомоги до Дня медичного працівника», – наголосив Р.КРАМАРЕНКО.

Він зазначив, що до складу видатків на медикаменти в галузі «Охорона здоров’я» входять витрати на фінансування міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я киян». Протягом I півріччя на заходи програми спрямовано понад 20 млн. грн., у тому числі на програму «Нефрологія і замісна ниркова терапія» – 10,6 млн. грн., на закупівлю інсуліну для хворих на цукровий діабет – 9,4 млн. грн. та на закупівлю лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію – 414,8 тис. грн.