У Закарпатті перекинувся автобус, постраждали 11 осіб

Попередня причина сьогоднішньої аварії автобуса у Закарпатті - втрата свідомості водієм.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Управління МНС в Закарпатській області.

За інформацією рятувальників, однією з версій ДТП є те, що водієві раптово стало зле і він втратив свідомість. Через це автомобіль злетів у кювет завглибшки 3,5 метра і перекинувся.

У результаті аварії, за уточненими даними, постраждали усі 10 пасажирів та водій. (раніше повідомлялося про вісьмох постраждализ – УНІАН). Усіх травмованих спочатку доставили до Перечинської ЦРЛ, пізніше п’ятьох пасажирів у тяжкому стані доправили до Ужгорода, до Закарпатської обласної клінічної лікарні.

Обставини та деталі ДТП все ще уточнюються, повідомили в УМНС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 6.40 неподалік села Сімерки Перечинського району Закарпаття сталося ДТП, у результаті якого перекинувся службовий мікроавтобус «Газель», у якому на момент аварії перебували 11 осіб.

За даними МНС, усі пасажири автобуса - обслуговуючий персонал одного із супермаркетів обласного центру Закарпаття м. Ужгорода.