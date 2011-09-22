В Києві у Гідропарку створять спортивну рекреаційну зону

Київська міська рада затвердила заходи щодо сприяння організації створення спортивної рекреаційної зони на території Гідропарку в Києві.

Відповідне рішення № 393 від 14 липня 2011 року оприлюднено сьогодні у газеті "Хрещатик" (№ 138 від 22 вересня 2011 року).

Київрада доручила Київській міській державній адміністрації провести конкурс для обрання найкращого проекту щодо комплексного благоустрою та створення рекреаційної зони для організації відпочинку населення, а також створення спортивної бази "Місто Спорту Лучістий" на території Гідропарку.

Згідно з рішенням Київради, у місячний термін має бути оголошений та проведений конкурс для залучення інвесторів для реалізації цього проекту.

Це рішення Київради стало результатом розгляду звернення Благодійного фонду "Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживання алкоголем".