У Житомирській області 15-річна дівчина отруїлася таблетками

13:00, 23 вересня 2011
Новини регіонів
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Спроба самогубства

У Житомирській області через отруєння медикаментами госпіталізовано 15-річну дівчину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Житомирській області, 21 вересня в реанімаційне відділення Бердичівської центральної районної лікарні з діагнозом "отруєння таблетками", доставлена дівчинка, 1996 року народження - жителька села Галчин.

Також стало відомо, що це була спроба самогубства. Обставини інциденту з’ясовують правоохоронці та медики.

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