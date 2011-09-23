У Житомирській області 15-річна дівчина отруїлася таблетками

У Житомирській області через отруєння медикаментами госпіталізовано 15-річну дівчину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Житомирській області, 21 вересня в реанімаційне відділення Бердичівської центральної районної лікарні з діагнозом "отруєння таблетками", доставлена дівчинка, 1996 року народження - жителька села Галчин.

Також стало відомо, що це була спроба самогубства. Обставини інциденту з’ясовують правоохоронці та медики.