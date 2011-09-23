У Житомирській області 15-річна дівчина отруїлася таблетками
13:00, 23 вересня 2011Новини регіонів
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Спроба самогубства
У Житомирській області через отруєння медикаментами госпіталізовано 15-річну дівчину.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Житомирській області, 21 вересня в реанімаційне відділення Бердичівської центральної районної лікарні з діагнозом "отруєння таблетками", доставлена дівчинка, 1996 року народження - жителька села Галчин.
Також стало відомо, що це була спроба самогубства. Обставини інциденту з’ясовують правоохоронці та медики.
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