Донецька область оснащена "швидкими" тільки на 48%

Донецька область сьогодні оснащена автомобілями служби швидкої медичної допомоги тільки на 47,7% від потреби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час колегії Донецької облдержадміністрації повідомила заступник голови ОДА Олена ПЕТРЯЄВА.

Вона підкреслила, що Донецька область гостро потребує оновлення парку санітарних автомобілів служби швидкої медичної допомоги. Так, За словами О.ПЕТРЯЄВОЇ, згідно з нормативами потреба регіону сьогодні становить 906 автомобілів, в наявності – тільки 432 одиниці, але з них потребує заміни 324 автомобілі.

«Таким чином, необхідно придбати 798 одиниць автомобілів», - сказала заступник голови. Вона пообіцяла, що область рано чи пізно поповнить парк машин швидкої медичної допомоги, але закликала мерів міст не ігнорувати питання про закупівлю автомобілів швидкої допомоги і за кошти місцевих бюджетів.