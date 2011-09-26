У Донецькій області не вистачає 42% лікарів швидкої допомоги
08:43, 26 вересня 2011Новини регіонів
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Скоротилася кількість бригад
У Донецькій області на сьогодні відсутність лікарів служби швидкої медичної допомоги становить 42%.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Олену ПЕТРЯЄВУ.
За її словами, укомплектованість Донецької області лікарями служби швидкої медичної допомоги за останні 6 років знизилася на 24% і становить по регіону 58%.
При цьому, як зазначила О.ПЕТРЯЄВА, з працюючих лікарів швидкої допомоги 42% - це фахівці пенсійного віку.
«На сьогодні брак лікарських кадрів у регіоні уже спричинив скорочення кількості спеціалізованих бригад швидкої медичної допомоги», - констатувала заступник голови ОДА.
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