Прикарпаття: медик вимагав хабар
11:12, 26 вересня 2011Новини регіонів
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Порушено кримінальну справу
На Івано-Франківщині у хабарництві викрито співробітника лікарні.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС, він вимагав та отримав 300 дол. хабара від жителя одного з селищ за сприяння йому в госпіталізації та видачі довідки про тимчасову непрацездатність.
Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).
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