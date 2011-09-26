Прикарпаття: медик вимагав хабар

На Івано-Франківщині у хабарництві викрито співробітника лікарні.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС, він вимагав та отримав 300 дол. хабара від жителя одного з селищ за сприяння йому в госпіталізації та видачі довідки про тимчасову непрацездатність.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).