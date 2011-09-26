У лікарнях Тернополя запроваджують книги відгуків та пропозицій.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій НАДАЛ. У документі сказано, що книги відгуків та пропозицій громадян мають бути розміщені у доступному місці в усіх лікувально-профілактичних закладах міста. Інформацію, яку тернополяни залишатимуть в цих книгах, щоквартально аналізуватимуть та узагальнюватимуть, після чого працівники міського управління охорони здоров’я прийматимуть рішення щодо того, як запобігти в подальшому скаргам пацієнтів.

«Відгуки людей в лікарнях допоможуть нам виявити причини звернень, найбільш гострі проблеми медицини, які потребують негайного вирішення. Своєчасне розроблення пропозицій на основі інформації, отриманої від громадян, допоможе покращити обслуговування у сфері медицини, зробити його більш якісним і відповідним потребам простих людей», – пояснив причину запровадження книжок скарг та пропозицій С.НАДАЛ.