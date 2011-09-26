У Чернігові батьки 3-річного хлопчика звинувачують медиків

Батьки 3-річного хлопчика Кирила СЕРЕДИ вважають, що через неправильне лікування у Чернігівській обласній лікарні критично погіршився стан їхньої дитини.

Про це УНІАН повідомив представник родини Тарас СКОРИК.

За його словами, мати та близькі дитини мотивують свої претензії в першу чергу тим, що поки дитина три тижні перебувала в реанімації, їх не повідомляли про стан та не допускали провідувати, а також відмовлялись видати копію історії хвороби для консультації з незалежними фахівцями.

Як зазначив Т.СКОРИК, у червні хлопчик переніс у Києві операцію з видалення доброякісної пухлини мозку. У липні на фоні позитивної післяопераційної динаміки дитину перевели за місцем прописки до Чернігівської обласної дитячої лікарні.

Там дитину одразу поклали до реанімації, і три тижні не повідомляли батькам жодної інформації про її стан, який, як з’ясувалося різко погіршився настільки, що хлопчика довелося підключати до апарату штучного дихання. Весь цей час батькам не дозволяли провідувати дитину. У серпні хлопчику стало краще, його відключили від дихального апарату, він став потроху приймати їжу, навіть додав у вазі. Але пускати матір до дитини лікарі почали тільки після втручання заступника голови облдержадміністрації Віктора ТКАНКА.

Минулого тижня стан Кирила раптово сильно погіршився, він схуд на 4 кілограми, їжу не сприймає, з’явилися пролежні, сильні судоми, перестав реагувати на світло, з’явилося запалення роговиці ока, що викликало появу виразки, через яку не закривалося око, і утворився отвір до очного дна.

«Батьки вважають, що через неправильне лікування лікарі просто «запустили» дитину, хоч після операції в Києві відновлення було дуже швидким», - сказав Т.СКОРИК.

Оскільки лікарі не повідомляли батькам про реальний стан речей, вони вирішили звернутися до незалежних фахівців, щоб прояснити ситуацію, і попросили видати історію хвороби. Але, за словами родичів Кирила, лікарі відмовляли, уникали зустрічі з близькими дитини, і казали: «Якщо ми Вам віддамо документи, Ви підете з ними в прокуратуру, і нас тут всіх посадять».

Історію хвороби також не дозволяли копіювати, мовляв, її можна пошкодити. І лише вчора, після того, як ситуацією зацікавились ЗМІ, історію хворобу дитини все-таки направили батькам поштою.

Родич хлопчика також повідомив, що звернення батьків до прокуратури щодо проведення розслідування було безуспішним, листа було перенадіслано до Чернігівського обласного управління охорони здоров’я. Крім того, з боку медиків на адресу матері дитини прозвучало, що вона є «психічнохворою».

«Я повинен сказати, що матір Кирила є цілком адекватною. Я вчора перебував у Чернігові і був свідком, як вона взяла довідку про те, що є психічно здоровою і не має відхилень», - зазначив представник родини. За його словами, батьки хлопчика хочуть знову перевезти дитину до Києва.

У прес-службі Управління охорони здоров`я Чернігівської облдержадміністрації УНІАН повідомили, що чернігівські лікарі «роблять все можливе, аби врятувати життя дитини, і не заслуговують негативного ставлення з боку батьків та родичів хлопчика».

За інформацією прес-служби, біля Кирила в реанімації «проводиться цілодобове чергування, медикаментів вистачає, але хлопчик дуже хворий і яким буде його стан навіть завтра, прогнозувати не можливо».

«Головний лікар тримає на контролі стан здоров`я дитини», - запевнили у прес-службі.

В той же час, коли кореспондент УНІАН зателефонувала особисто головному лікарю Чернігівської обласної дитячої лікарні Олександру КАРЕТІ він повідомив, що ніякої справи на контролі не тримає. «Я у відпустці і не в Україні», - зазначив він.