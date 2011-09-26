В Одесі дівчина заколола хлопця спицею для в’язання

Компанія алкоголків, щоб відібрати мобільник у товариша по пляшці, спочатку била його палкою і кулаками, потім молотком і кінець кінцем заколола спицею для в’язання.

В Одесі в зеленій зоні колишнього санаторію "Дружба" п`яна банда з двох чоловіків і однієї жінки до смерті забили одесита через бажання заволодіти мобільним телефоном.

Про це повідомили у відділі зі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Одеській області.

Про вбитого в міліцію повідомила місцева мешканка, яка знайшла тіло молодого хлопця. Оперативники виявили на закривавленому тілі 24-річного одесита множинні травми.

У ході оперативно-розшукових заходів у районі Аркадії співробітники міліції затримали підозрювану - 24-річну дівчину без місця проживання і роду занять, яка зізналася у скоєнні злочину. Двох інших співучасників правоохоронці затримали протягом двох діб.

У той день головною турботою для жінки та її друзів було знайти спиртне. Частково проблему вирішили завдяки невідомому хлопцю, який приєднався компанії. Він приніс вино, горілку і коньяк.

У процесі розпивання спиртного, хлопець час від часу діставав з кишені мобільний телефон, який дуже зацікавив жінку. Вона порадила своєму товаришеві забрати у нового знайомого телефон, продати його і купити спиртне, але господар не захотів розлучатися з телефоном.

Тоді товариші по чарці вирішили побити хлопця і забрати телефон. Спочатку стали бити дерев`яною палицею та кулаками, а потім молотком. Коли хлопець втратив свідомість і впав, зловмисниця стала проколювати шию потерпілого спицею для в`язання.

Після чого троє учасників злочину, забравши телефон, покинули місце спільного розпивання алкоголю. Подали телефон за 100 гривень, які тут же і пропили.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - "Умисне вбивство".

tsn.ua