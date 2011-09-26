Чернігівщина: на ремонт школи-інтернату завищили вартість
Проводиться слідство
На Чернігівщині порушено кримінальну справу стосовно будівельників, які завищили вартість ремонту школи-інтернату на 74 тис. грн.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Чернігівської області.
Прокурор Бахмацького району порушив кримінальну справу за ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України (службове підроблення та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) стосовно службових осіб приватного будівельного підприємства.
Встановлено, що в 2008 році службові особи підприємства, яке здійснювало ремонт Батуринської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, з метою незаконного заволодіння коштами умисно внесли недостовірні відомості щодо проведення робіт на суму 74 тис. грн.
Слідство у справі проводить прокуратура Бахмацького району.