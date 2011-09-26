У Херсоні зібрали 76 тис для обласної дитячої лікарні

У Херсоні на добродійному марафоні «Пробіг з Вірою в серці» зібрали 76 тис. грн. для придбання устаткування в дитячу обласну лікарню.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами організаторів заходу, в нинішньому році в пробігу взяли участь 4,7 тис. учасників, що значно перевищує торішній показник (2,5 тис. учасників). На відміну від торішньої акції в сьогоднішньому забігу брали участь цілі групи бігунів від різних учбових закладів і організацій міста.

Пробігши дистанцію - з площі Свободи до центральної міської набережної – учасники забігу взяли участь в шоу-програмі.

Перед бігунами виступили молодіжні танцювальні колективи, групи херсонських реперів і молоді виконавці. Також відбулися різноманітні розиграші з роздачею призів від спонсорів забігу.

За підрахунком, учасники пробігу зібрали 76,3 тис. грн. Сертифікат на вказану суму вручили заступникові головного лікаря Херсонської обласної дитячої лікарні Валентині ТРОЯКОВІЙ. За ці кошти там планують придбати УЗД-апарат в кардіологічне відділення.