У Полтавській області троє дітей отруїлися беладоною

У Лубнах Полтавської області троє дітей віком 12-13 років отруїлися беладоною.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди УМНС України в Полтавській області.

За їхніми даними, потерпілі були доставлені до реанімаційного відділення Лубенської центральної районної лікарні. Стан здоров`я – середньої тяжкості.

Нагадаємо, на початку вересня в Полтавській області 5 вихованців місцевого інтернату отруїлися дурманом і також були госпіталізовані.