У Полтавській області троє дітей отруїлися беладоною
16:30, 26 вересня 2011Новини регіонів
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Стан середньої тяжкості
У Лубнах Полтавської області троє дітей віком 12-13 років отруїлися беладоною.
Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди УМНС України в Полтавській області.
За їхніми даними, потерпілі були доставлені до реанімаційного відділення Лубенської центральної районної лікарні. Стан здоров`я – середньої тяжкості.
Нагадаємо, на початку вересня в Полтавській області 5 вихованців місцевого інтернату отруїлися дурманом і також були госпіталізовані.
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