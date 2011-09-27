На Тернопільщині горів газогін

У Тернопільській області горів газогін.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, про пожежу газової труби учора ввечері повідомив житель села Білявинці Бучацького району.

На місці події рятувальники виявили пошкодження газової труби середнього тиску діаметром 40 мм, яке спричинило горіння газу. Стовп полум’я сягав 2,5 м висоти.

Рятувальники огородили територію довкола труби і почали охолоджувати її водою, щоб не допустити вибуху.

Невдовзі прибула аварійна бригада газової служби, яка перекрила подачу газу, після чого вдалося погасити вогонь.

Внаслідок пожежі вогнем знищено 1 м газової труби. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.